ويليامز وصنع الله يشددان على ضمان أمن وسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 07:21 مساء

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» إن ويليامز وصنع الله شددا خلال اللقاء على «أهمية ضمان أمن وسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا، وموظفيها وبنيتها التحتية حتى تستمر في خدمة الشعب الليبي».

وكانت ويليامز التقت، الجمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وأعربت عن «دعم الأمم المتحدة الثابت لاستقلالية المؤسسات السيادية الليبية المماثلة، رافضة أية تهديدات تطال الهيئة أو موظفيها أو أصولها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا