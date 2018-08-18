ويليامز وصنع الله يشددان على ضمان أمن وسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» إن ويليامز وصنع الله شددا خلال اللقاء على «أهمية ضمان أمن وسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا، وموظفيها وبنيتها التحتية حتى تستمر في خدمة الشعب الليبي».

وكانت ويليامز التقت، الجمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وأعربت عن «دعم الأمم المتحدة الثابت لاستقلالية المؤسسات السيادية الليبية المماثلة، رافضة أية تهديدات تطال الهيئة أو موظفيها أو أصولها».