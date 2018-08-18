شركة سرت تطالب المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار قرار تخريد مواد تالفة

قال مكتب شؤون الإعلام بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن الشركة وجهت رسالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط للمطالبة بإصدار «قرار تخريد» بعض المواد التالفة، التي تشمل آليات وسيارات وعددًا من الإطارات والنضائد لآليات مخردة وفلاتر هواء.

وأوضح مكتب الإعلام عبر صفحته على «فيسبوك»، السبت، أن شركة سرت «تسعى عن طريق لجنة التصرف في الأصول والمواد الراكدة والتالفة إلى تخريد بعض المطالبات، وذلك بعد اتباع آلية التخريد المعتمدة بالشركة».

وأضاف أن اللجنة «قامت يوم الاثنين الماضي، رفقة عضو لجنة التصرف في الأصول والمواد الراكدة والتالفة بالمؤسسة الوطنية للنفط أنور البدري، بزيارة ميدانية لعدد من المواقع داخل منطقة عمليات الشركة في منطقة مرسى البريقة؛ لتفقد ومعاينة عدد من المطالبات بمخازن المنطقتين الأولى والثانية في منطقة مرسى البريقة».