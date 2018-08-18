وصول أكثر من 1500 طن أعلاف للجمعيات الزراعية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 18 أغسطس 2018, 03:50 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من المجلس البلدي سرت).

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، وصول أكثر من 1500 طن من الأعلاف إلى الجمعيات الزراعية بالمدينة.

وأوضح الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن حصة كل جمعية زراعية مائة طن من الأعلاف المدعومة، مشيرًا إلى جهود وزارة الزراعة بحكومة الوفاق الوطني وبلدية سرت التي توجت بالحصول على الأعلاف.

وأهاب الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت، مشرفي الجمعيات بضرورة مراجعة قطاع الزراعة بسرت لإتمام الإجراءات المالية للحصول على الأعلاف.

وكان عميد بلدية سرت مختار المعداني قال لعدد من مربي المواشي والأغنام في سرت، في اجتماع عقد الشهر الماضي، إنه تمت مراسلة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، بشأن توفير الأعلاف عن طريق الجمعيات الزراعية، وفق كشف الكميات المحال من قطاع الزراعة بسرت، مؤكدًا أن الإجراء يتم متابعته من قبل مسئول الشئون الزراعية بسرت لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موّسع مع مديري الجمعيات الزراعية في سرت، بحضور مسئول الشئون الزراعية لمتابعة الموضوع، مؤكدًا أنه يتم التنسيق من أجل إعادة تشغيل مصنع الأعلاف بسرت.

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