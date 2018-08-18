العثور على جثث متحللة ولغم أرضي بمنطقة الأربعين غرب سرت

انتشال جثث

أكد مصدر بسرية نزع الألغام والمخلفات التابعة لقوة حماية سرت، العثورعلى جثث متحللة ولغم أرضي بمنطقة الأربعين الواقعة غرب مدينة سرت.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مواطنًا أبلغ عن وجود جثث متحللة عبارة عن هياكل عظمية بسبب نبش الكلاب الضالة، بالإضافة إلى جسم غريب.

وأشار المصدر إلى أنه جار التنسيق مع مستشفى سرت بخصوص ثلاجة حفظ الجثامين الممتلئة بالجثث دون تدخل الجهات ذات العلاقة، لإعادة دفنها.

وانتشل الهلال الأحمر، الشهرين الماضيين، عشرات الجثث من منطقة الهلال النفطي، ومن على شواطئ مدينة الزاوية، وقبالة سواحل منطقة الماية - جنزور غرب العاصمة طرابلس

ونشر الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا توضح انتشال الجثث وطريقة تعامل عناصره معها قبل تحويلها إلى الجهات المختصة.