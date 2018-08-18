العثور على جثث متحللة ولغم أرضي بمنطقة الأربعين غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 18 أغسطس 2018, 02:56 مساء
انتشال جثث

أكد مصدر بسرية نزع الألغام والمخلفات التابعة لقوة حماية سرت، العثورعلى جثث متحللة ولغم أرضي بمنطقة الأربعين الواقعة غرب مدينة سرت.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مواطنًا أبلغ عن وجود جثث متحللة عبارة عن هياكل عظمية بسبب نبش الكلاب الضالة، بالإضافة إلى جسم غريب.

وأشار المصدر إلى أنه جار التنسيق مع مستشفى سرت بخصوص ثلاجة حفظ الجثامين الممتلئة بالجثث دون تدخل الجهات ذات العلاقة، لإعادة دفنها.

وانتشل الهلال الأحمر، الشهرين الماضيين، عشرات الجثث من منطقة الهلال النفطي، ومن على شواطئ مدينة الزاوية، وقبالة سواحل منطقة الماية - جنزور غرب العاصمة طرابلس

ونشر الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا توضح انتشال الجثث وطريقة تعامل عناصره معها قبل تحويلها إلى الجهات المختصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا