احتجاز لـيبي في مالطا طعن رجلين بسكين

قررت محكمة مالطية احتجاز مواطن ليبي قيد التحقيق لإقدامه على طعن رجلين بسكين في منطقة باسفيل، بمدينة سانت جوليانس الساحلية، وفق ما أوردت جريدة «تايمز أوف مالطا».

وذكرت الجريدة، أمس الجمعة، أن الليبي، محمد المصراتي، 26 عامًا، من مواليد العاصمة طرابلس، ويقيم في بلدة سويقي شمال مالطا.

وقال رئيس المحكمة، آرون بوغجا، إن العقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات، لافتًا إلى أن الجريمة أُرتكبت بهدف إحداث إصابات بالغة، وبالتالي تتراوح العقوبة بين عامين وسبعة أعوام. ورفضت المحكمة طلب إنهاء القضية بكفالة.

وأوضحت الجريدة أن الحادثة وقعت، الأربعاء الماضي، في مدينة باسفيل المزدحمة، وذكرت أن أحد الرجلين، 38 عامًا، من كوت ديفوار مقيم في مدينة فاليتا، وهو صديق للمصراتي على موقع «فيسبوك»، والآخر مواطن ليبي، 32 عامًا، يقيم في بلدة صغيرة بوسط مالطا.

وأوضح المحققون أن «المتهم هاجم الرجلين في شارع دراغونارا بمدينة باسفيل، فجر الأربعاء الماضي، محدثًا إصابات طفيفة. وبعدها فرّ وحاول التخلص من السكين، لكن الشرطة المحلية تعقبته وألقت القبض عليه واستعادت السكين».

ولفت محقق الادعاء، ليروي بالزان إنغرر، إلى أن الليبي محمد المصراتي دخل مالطا منذ ثمانية أيام فقط، وأنه يسعى للحصول على حق اللجوء بالبلاد.