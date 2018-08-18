احتجاز لـيبي في مالطا طعن رجلين بسكين

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | السبت 18 أغسطس 2018, 02:37 مساء

قررت محكمة مالطية احتجاز مواطن ليبي قيد التحقيق لإقدامه على طعن رجلين بسكين في منطقة باسفيل، بمدينة سانت جوليانس الساحلية، وفق ما أوردت جريدة «تايمز أوف مالطا».

وذكرت الجريدة، أمس الجمعة، أن الليبي، محمد المصراتي، 26 عامًا، من مواليد العاصمة طرابلس، ويقيم في بلدة سويقي شمال مالطا.

وقال رئيس المحكمة، آرون بوغجا، إن العقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات، لافتًا إلى أن الجريمة أُرتكبت بهدف إحداث إصابات بالغة، وبالتالي تتراوح العقوبة بين عامين وسبعة أعوام. ورفضت المحكمة طلب إنهاء القضية بكفالة.

وأوضحت الجريدة أن الحادثة وقعت، الأربعاء الماضي، في مدينة باسفيل المزدحمة، وذكرت أن أحد الرجلين، 38 عامًا، من كوت ديفوار مقيم في مدينة فاليتا، وهو صديق للمصراتي على موقع «فيسبوك»، والآخر مواطن ليبي، 32 عامًا، يقيم في بلدة صغيرة بوسط مالطا.

وأوضح المحققون أن «المتهم هاجم الرجلين في شارع دراغونارا بمدينة باسفيل، فجر الأربعاء الماضي، محدثًا إصابات طفيفة. وبعدها فرّ وحاول التخلص من السكين، لكن الشرطة المحلية تعقبته وألقت القبض عليه واستعادت السكين».

ولفت محقق الادعاء، ليروي بالزان إنغرر، إلى أن الليبي محمد المصراتي دخل مالطا منذ ثمانية أيام فقط، وأنه يسعى للحصول على حق اللجوء بالبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا