توزيع أدوية على الصيدليات بالسعر المعتمد من «موازنة الأسعار»

صيدلية في أحد المدن الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس توزيع عدة أصناف من الأدوية الخاصة بالشركة، وكيل شركة «جلفار»، على الصيدليات الخاصة وبالسعر المعتمد من صندوق موازنة الأسعار، بالاتفاق بين قسم القطاع الخاص طرابلس، وشركة «ألفا»، للأدوية.

ونقل المكتب الإعلامي عن رئيس قسم القطاع الخاص طرابلس الدكتورة بسمة الشريف، تأكيدها على تشكيل فريق عمل من قبل إدارة الخدمات الصحية طرابلس لمتابعة صرف الأدوية بطريقة صحيحة لضمان وصولها للمواطن بالسعر المعتمد، حسب وكالة الأنباء الليبية طرابلس (وال).

وأشارت إلى أن الشركة شرعت في توزيع الأدوية منذ يوم الأربعاء الماضي على الصيدليات المسجلة في قسم القطاع الخاص طرابلس على مستوى طرابلس الكبرى، وطالبت جميع الصيدليات الخاصة بضرورة التسجيل بقسم القطاع الخاص طرابلس والصيدليات المسجلة تجديد التسجيل.

كما طالبت أصحاب الصيدليات الخاصة التي ستبيع أدوية الشركة بضرورة الالتزام بالمهنية واتباع التعليمات الخاصة بعملية الصرف، والالتزام بالتسعيرة، داعية المواطنين التبليغ في حالة البيع بغير السعر المعتمد والمرفق مع القائمة إلى مكتب التفتيش والمتابعة طرابلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات.