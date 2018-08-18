تراجع الدولار والليرة التركية في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 12:47 مساء

سجل سعر صرف الدينار ارتفاعاً مقابل الدولار الأميركي والليرة التركية والدينار التونسي في السوق السوداء، لكنه تراجع مقارنة باليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر صرف العملة الأميركية إلى 6.40 دينار اليوم السبت مقابل 6.41 دينار الخميس الماضي بفارق قرش واحد، وتراجعت الليرة التركية إلى 1.06 دينار مقارنة بـ 1.11 دينار بفارق 5 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط الدينار التونسي إلى 2.31 دينارين اليوم مقارنة بـ 2.32 دينارين الخميس بفارق قرش واحد .

في المقابل، صعد اليورو إلى 7.30 دينار اليوم مقابل 7.23 دينار الخميس الماضي بفارق 7 قروش، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 8.10 دينار مقابل 8.09 دينار بفارق قرش واحد.

ولا يزال سعر الصرف مثار جدل بين المراقبين، في ظل التخوف من تأثيرات سلبية للسوق السوداء وتجار العملة، على مسارات صرف النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الوصول إلى المستوى الأدنى ليستقر عنده السعر خلال الفترة المقبلة.

كان مدير مكتب محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف التونسي قال في تصريحات تليفزيونية، إن سيناريو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.

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