عيادات بيطرية متنقلة للكشف على المواشي

عيادات بيطرية متنقلة في ليبيا قبل عيد الأضحى. (أرشيفية: الإنترنت)

تجري اللجان وفرق العمل الميداني المكلفة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية التابع لحكومة الوفاق منذ حلول شهر ذي الحجة الكشف على أضاحي العيد بالعيادات البيطرية المتنقلة بالأسواق المحلية للمواشي وبشكل مجاني بمنطقة طرابلس، مساعدة المواطن والمحافظة على الأمن الغذائي.

وأوضحت الدكتورة ابتسام البهلول أبو منجل المسؤولة بالوزارة في هذا الصدد في حديث لإحدى الإذاعات المحلية إلى وضع عيادات بيطرية في عدد من نقاط بيع أضاحي العيد بعدد من المناطق بمدينة طرابلس بغية الكشف والتأكد من سلامة وصحة الأضحية وخلوها من العيوب .

كما أن هذه الفرق تتولى تقديم الإرشاد والتوجيه بشأن كيفية التعامل مع الأضحية وما يقدم لها من علف طيلة الأيام التي تسبق عملية الذبح.