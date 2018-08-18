«داخلية الوفاق» تصدر تنبيهًا قبل عيد الأضحى

دورية مرور على أحد طرق البلاد. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني سائقي المركبات الآلية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقواعد المرورية كافة حفاظًا على أرواحهم وأرواح من معهم مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وحثت الوزارة في تنويه بهذه المناسبة، على الالتزام بالسرعة القانونية وعدم التهور، وقالت «السرعة الزائدة لم تكن أبدًا مصدرًا للفخر والتباهي بل هي دائمًا كانت مسببًا للهلاك ، خاصة ونحن نستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك».

وأشارت إلى أن «السرعة الزائدة هي من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين غيرالملتزمين بقوانين المرور، وتكون غالبًا نتائج هذا التهور تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر».

وأوضحت «مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتنقل العائلات من مدينة إلى أخرى لقضاء الإجازة يجب على السائقين عدم زيادة السرعة التي تؤدي إلى زيادة شدة الاصطدام مما يعني وقوع أضرار بشرية ومادية ، إضافة إلى زيادة احتمالية وقوع الحوادث نتيجة ترك المسافة القانونية بين المركبة والأخرى».

وأكدت أن السرعة الزائدة تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة في حال وقوع خلل طارئ فيها مثل انفجار أحد الإطارات، وعدم القدرة على تجنب أخطاء السائقين الآخرين، وهذا الأمر يزداد مع السرعة الزائدة .