المجلس البلدي طبرق يوجه نداء بخصوص جلود أضاحي العيد

وجه المجلس البلدي طبرق نداء لكافة المواطنين بضرورة التعاون في وضع الجلود الخاصة بالأضاحي في المكان المحدد بـ«ساحة عمارات الستارة الجنسية سابقا».

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط»إن «الشركة العامة لخدمات النظافة بطبرق وجهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي هي التي ستشرف على عملية جمع جلود الأضاحي لوضعها في مكان خاص ويتم ردمها والتخلص منها بطريقة مناسبة وتم الإتفاق على الساحة المقابلة لعمارات الستار الجنسية سابقا».

وطالب مازق المواطنين «وضع كمية كافية من الملح على الجلود حتى لا تفسد وتزعج المارة بالرائحة الكريهة وتجلب الحشرات والقوارض وغيرها».

وأشار مازق إلى أنهم خاطبو مكتب الأوقاف والشؤون الاسلامية بطبرق بضرورة تعميم هذا التنبيه على كافة خطباء المساجد لتوعية الناس وإرشادهم بمكان جمع أضاحي العيد.