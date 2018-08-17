انفجار خط مياه الشرب بحي المنارة في طبرق

انفجار بخط مياه الشرب في حي المنارة بمدينة طبرق

وقع انفجار بخط مياه الشرب في حي المنارة بمدينة طبرق، اليوم الجمعة، ما أدى إلى توقف تضخ المياه إلى أحياء شارع فلسطين ووسط المدينة والمطار القديم والمنارة.

وقال صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن خط المياه المغذي لأكبر أحياء طبرق، وهي شارع فلسطين، والبلاد، والمطار القديم، والمنارة، انفجر صباح اليوم الجمعة؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية، حيث سبق أنّ قام بعض المتطوعين بصيانة جزء من هذا الخط قبل شهر بمساعدة متطوعين من المجتمع المدني.

مواطن يتسبب في انفجار خط المياه الرئيسي أمام مركز طبرق الطبي

وأضاف فؤاد أن مسؤول المشروعات بالهيئة العامة للموارد المائية المهندس أمجد المنصوري، أفاد ببدء صيانة الخط عقب عطلة عيد الأضحى بتغيير الخط القديم بآخر جديد بمسافة 1200 متر تبدأ من مفترق التحريات إلى نادي المختار.

وتعاني مدينة طبرق نقصًا في مياه الشرب؛ بسبب الأعطال المستمرة في محطة التحلية الوحيدة بالمدينة، ويصل سعر شاحنة المياه بطبرق إلى أكثر من 120 دينار لسعة 60 برميل.