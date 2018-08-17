انفجار محطة توزيع 400 المغدية للحي السكني الثالث بسرت

محطة توزيع 400 بسرت (أرشيفية:الوسط)

أفاد مصدر فني بمكتب خدمات الصيانة بدائرة كهرباء سرت، بوقوع انفجار في محطة توزيع 400 الواقعة بجوار المركز الصحي بالسكنية الثالثة في سرت؛ بسبب الأحمال الكبيرة الموجودة بالمحطة إضافة إلى المناسبات الاجتماعية.

وأشار المصدر لـ«بوابة الوسط» إلى أنّ محطة التوزيع 400 تضم 6 محولات تغدية احترقت بالكامل، مما سببت إطفاء كامل على المساكن التي تغديها المحطة، وهى أكثر من مائتي وخمسين منزل.

ومن جهته قال رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت فتحي قرقوم إن الفنييبن سيقومون بمعالجة الأضرار، وتركيب عدد من المحولات من أجل استرجاع التيار، وذلك يحتاج إلى أكثر من 24 ساعة عمل متواصل.

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هدا وتعرض المركز الصحي بالسكنية الثالثة إلى إطفاء، بسبب خروج المحطة وهو ما يعرض مخزون الأدوية وعلاجات السكر والتطعيمات الإجبارية إلى التلف.

يذكر أنّ المدن الليبية تعاني من انقطاعات متكرر للتيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي.