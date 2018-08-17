وزارة التعليم تكرم مراقبي ومديري مكاتب التفتيش لامتحانات الإعدادية والثانوية

وزارة التعليم تكرم مراقبي ومديري مكاتب التفتيش لامتحانات الإعدادية والثانوية

أقامت وزارة التعليم حفل تكريم لمراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش التربوي بالمناطق لمساهمتهم في إنجاح امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك علي هامش اجتماعهم العادي الثاني للعام 2018 التي عقدت بمدينة مصراتة.

أكد وكيل الوزارة عادل جمعة، وفق بيان لوزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن التكريم أقل تقديم لـ«الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل إنجاح المشروع الوطني وكان شعارهم دائمًا هو النهوض جميعًا بالعملية التعليمية».

نسبة النجاح في الإعدادية.. الأدني منذ 7 سنوات

يذكر أن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الجاري، حظيت بإشادة المراقبين بالنظر إلى نجاح الوزارة في تطبيق إجراءات جديدة قضت على ظاهرة الغش وأظهرت تقييمًا حقيقًا لمستوى الطلاب، وهو ما بدا من نسب النجاح التي لم تزد كثيرًا على النصف.

54.24٪ نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية ؜

وكان وكيل الوزارة أرجع تلك المؤشرات إلى ثلاثة أسباب رئيسية بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة هذا العام، على رأسها اختيار لجان للإشراف والمراقبة من مفتشين تربويين، بخلاف السنوات الماضية التي أُسند فيها الإشراف للمعلمين أنفسهم من المدارس نفسها التي يُمتحن فيها الطلاب.