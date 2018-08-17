وزارة التعليم تكرم مراقبي ومديري مكاتب التفتيش لامتحانات الإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 08:19 مساء
وزارة التعليم تكرم مراقبي ومديري مكاتب التفتيش لامتحانات الإعدادية والثانوية

أقامت وزارة التعليم حفل تكريم لمراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش التربوي بالمناطق لمساهمتهم في إنجاح امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك علي هامش اجتماعهم العادي الثاني للعام 2018 التي عقدت بمدينة مصراتة.

أكد وكيل الوزارة عادل جمعة، وفق بيان لوزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن التكريم أقل تقديم لـ«الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل إنجاح المشروع الوطني وكان شعارهم دائمًا هو النهوض جميعًا بالعملية التعليمية».

نسبة النجاح في الإعدادية.. الأدني منذ 7 سنوات

يذكر أن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الجاري، حظيت بإشادة المراقبين بالنظر إلى نجاح الوزارة في تطبيق إجراءات جديدة قضت على ظاهرة الغش وأظهرت تقييمًا حقيقًا لمستوى الطلاب، وهو ما بدا من نسب النجاح التي لم تزد كثيرًا على النصف.

54.24٪ نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية ؜

وكان وكيل الوزارة أرجع تلك المؤشرات إلى ثلاثة أسباب رئيسية بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة هذا العام، على رأسها اختيار لجان للإشراف والمراقبة من مفتشين تربويين، بخلاف السنوات الماضية التي أُسند فيها الإشراف للمعلمين أنفسهم من المدارس نفسها التي يُمتحن فيها الطلاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك