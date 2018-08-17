«أحنيش» يتسلم الإدارة التنفيذية لشركة الاستثمارات الخارجية «لافيكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 06:45 مساء
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو»

تسلم المدير العام الجديد سالم محمد أحنيش بشكل رسمي الإدارة التنفيذية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو»، وذلك بحضور مصطفى الخطابي رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

وأصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار في وقت سابق قرارًا بالرقم 18 لسنة 2018 القاضي بتكليف سالم محمد أحنيش مديراً تنفيذياً لشركة «لافيكو» خلفًا لخالد القنصل، غير أن إجراءات التسليم والتسلم توقفت، بسبب ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية حيث طلبت إيقاف التسليم والتسلم لحين الانتهاء من دراسة الموضوع.

وأكد مصدر في المؤسسة الليبية للاستثمار أن هيئة الرقابة الإدارية أعطت الأذن لتنفيذ القرار بتكليف سالم محمد أحنيش مديراً تنفيذية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو».

ستيفاني تبحث مع «مؤسسة الاستثمار» حماية الأصول الليبية بالخارج

وكان ديوان المحاسبة أصدر قرارًا في السابع من أغسطس الماضي، أفاد من خلاله أن الشكوى التي تلقاها الديوان ضد سالم محمد أحنيش بشأن التوقيع على 50 صكًا على بياض «غير صحيحة»، لافتًا إلى أن الصكوك المذكورة لم يتم التصرف فيها.

والمؤسسات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك