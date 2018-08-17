«أحنيش» يتسلم الإدارة التنفيذية لشركة الاستثمارات الخارجية «لافيكو»

الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو»

تسلم المدير العام الجديد سالم محمد أحنيش بشكل رسمي الإدارة التنفيذية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو»، وذلك بحضور مصطفى الخطابي رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

وأصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار في وقت سابق قرارًا بالرقم 18 لسنة 2018 القاضي بتكليف سالم محمد أحنيش مديراً تنفيذياً لشركة «لافيكو» خلفًا لخالد القنصل، غير أن إجراءات التسليم والتسلم توقفت، بسبب ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية حيث طلبت إيقاف التسليم والتسلم لحين الانتهاء من دراسة الموضوع.

وأكد مصدر في المؤسسة الليبية للاستثمار أن هيئة الرقابة الإدارية أعطت الأذن لتنفيذ القرار بتكليف سالم محمد أحنيش مديراً تنفيذية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو».

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وكان ديوان المحاسبة أصدر قرارًا في السابع من أغسطس الماضي، أفاد من خلاله أن الشكوى التي تلقاها الديوان ضد سالم محمد أحنيش بشأن التوقيع على 50 صكًا على بياض «غير صحيحة»، لافتًا إلى أن الصكوك المذكورة لم يتم التصرف فيها.

والمؤسسات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).