سيناتور إيطالي يطالب الحكومة بتوضيح نهج خفر السواحل إزاء المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 06:13 مساء
عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري

طالب سيناتور إيطالي حكومة بلاده، اليوم الجمعة، بتوضيح نهج قوات خفر السواحل إزاء المهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري قوله «قدمت طلبًا لرئيس الوزراء كونتي، ونائبه سالفيني ووزير النقل تونينيلي، لمعرفة ماهية التوجيهات التي أُعطيت لخفر السواحل، الذي بتدخله بعملية إنقاذ في المياه المالطية، قام بتحميل 170 مهاجراً سرياً»، والذي «من الواضح أنه سيتم نقلهم إلى إيطاليا».

إيطاليا تهدد أوروبا بإعادة النظر في توزيع مهاجري «أكواريوس»

وتابع «يبدو أن مثل هذا السلوك استمرارية للعادة السيئة التي سادت في الأشهر الماضية عندما كان خفر السواحل، في إطار المبادئ التوجيهية للحكومة التي كان يقودها حزب الديمقراطي، يغذي عملية نقل آلاف المهاجرين السريين إلى إيطاليا، أينما تم انتشالهم».

وأردف غاسباري «لقد طلبت من الحكومة معرفة ما هي المبادئ التوجيهية في هذه المرحلة»، وذلك «على ضوء التصريحات العلنية للوزير سالفيني، الذي قال إنه لم يكن على علم بقرار من خفر السواحل»، في إشارة إلى نقل المهاجرين المذكورين على متن سفينته، متسائلًا «هل عدنا إلى الإسطوانة المشروخة ذاتها، حينما تحول خفر السواحل إلى سيارة أجرة بحرية للمهاجرين السريين؟».

وتضغط حكومة إيطاليا على سائر دول الاتحاد من أجل تقاسم مسؤولية اللاجئين، وقامت بإغلاق موانئها أمام سفن تحمل مهاجرين أُنقذوا في البحر.

ولا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجرون مشاورات بشأن مقترح المفوضية الأوروبية حول إنشاء مراكز مراقبة داخل أراضي دول الاتحاد ومنصات إنزال خارجها، في محاولات للتعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك