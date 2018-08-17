ستيفاني تبحث مع «مؤسسة الاستثمار» حماية الأصول الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 05:24 مساء
المؤسسة الليبية للاستثمار

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، اجتماعًا اليوم الجمعة مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار. 

وأشار بيان عن المؤسسة إلى أن الاجتماع جاء «في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية»، حيث جرى بحث حماية الأصول الليبية بالخارج.

وأضاف البيان أن «الاجتماع تناول نتائج العمل الدولي المشترك لحماية أموال المؤسسة».

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والمؤسسة الليبية للاستثمار هي اتحاد لأكثر من 550 شركة استثمارية وتتواصل مباشرة مع خمس مؤسسات فرعية، مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية. وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر القارات الثلاث، وتقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.

والمؤسسات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).

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