تعرّف على سعر صرف الدولار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 04:33 مساء
أسعار العملات الأجنبية

واصل سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) الاستقرار أمام العملة المحلية في السوق السوداء، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وتراوح سعر الدولار اليوم بين 6.40 إلى 6.45 دينار، وهو مستوى التعاملات نفسها التي سجلها أمس الخميس، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ فارق السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 5.06 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 1.3932 دينارًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة استقرارًا أيضًا، إذ سجل الجنيه الإسترليني 8.12 دينار، مقابل 8.14 دينار أمس، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.29 دينار، مقابل 7.27 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية بين مستويي 6 - 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب تطبيق إصلاحات نقدية ستطال مبيعات النقد الأجنبي.

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