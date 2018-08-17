«قورينا الطبي» يبحث سبل تدريب وتطوير الكوادر بالمستشفى

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 17 أغسطس 2018, 03:49 مساء
مستشفى قورينا الطبي. (الإنترنت)

بحث مدير عام مستشفى قورينا الطبي محمد صالح عبد السلام، سبل التعاون مع الأكاديمية العربية الأفريقية، لتدريب وتطوير الكوادر الطبية بالمستشفى.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي محمد أبوعجيلة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع الذي جرى مع عميد الأكاديمية فرع البيضاء الدكتور محمود المسماري، بحث إمكانية إشراك الأطباء في البرامج التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية.

وأشار إلى أن الجانبين شددا على تعزيز التعاون بين الإدارتين في مجال التدريب والتطوير ورفع الكفاءة، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى ستوقع عقدًا خلال الفترة المقبلة بالخصوص للبدء فعليًا في تأهيل الكوادر المختلفة.

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