الأرصــاد: مرتفع جوي يسبب استقرارًا فى حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق ليبيا بامتداد لمرتفع جوي يسبب استقرارًا في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 29 - 36 مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق الجنوب حيث تتراوح بين 38 -43.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاتر السحب اليوم على مناطق سرت والقريات والمناطق المجاورة لها، فيما تتكاثر يوم الأحد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على زوارة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-36 وتصل إلى 38 على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة إلى مغطاة جزئيًا بالسحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-34 على المناطق الساحلية وما بين 36-40 على مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم غد على غدامس مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-43.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعـة، وتتراوح درجـات الحـرارة القصوى بين 38-41.