عميد شحات يدعو الأمن إلى محاربة استخدام السلاح في المناسبات

عميد بلدية شحات حسين بودرويش. (الإنترنت)

دعا عميد بلدية شحات حسين بودرويشة، مديرية الأمن الوطني إلى محاربة استخدام الأسلحة في المناسبات الاجتماعية، محذرًا في الوقت ذاته من وقوع كوارث عديدة بسبب ذلك.

وأوضح خطاب العميد الموجه لمدير أمن شحات والذي تلقته «بوابة الوسط»، أنه «لوحظ نمو ظاهرة استخدام العيارات النارية المختلفة الأحجام في المناسبات»، مشيرًا إلى أن «الوعاء المقذوف قد يتسبب في كوارث عديدة دون أن يعي المستخدم بمدى مأساوية المشهد».

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وطالب بودرويشة المديرية باتخاذ إجراءات كفيلة بـ«منع هذه الظاهرة السيئة والخطيرة ووضع عقوبات مشددة لمرتكبيها حفاظًا على الأمن والسلامة العامة».

يأتي ذلك وسط شكاوى مقدمة من قبل المواطنين إلى المجلس البلدي بمنع الظاهرة خوفًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.