نقابة هيئة التدريس بـ«عمر المختار» تهدد بإيقاف الدراسة بسبب قانون الجامعات

جامعة عمر المختار. (الإنترنت)

هددت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء، مجلس النواب، بإيقاف الدراسة في الجامعة خلال العام المقبل، حال عدم استجابته لمطالبها ومطالب النقابات في البلاد.

جاء ذلك، خلال اجتماع للنقابة بمدرج كلية الزراعة، ناقشت خلاله المحاضر والملاحظات المتعلقة بقانون الجامعات الصادر مؤخرًا من مجلس النواب.

وأكد الحاضرون في الاجتماع، أنهم أحالوا مذكرة شاملة لكل الملاحظات والتعديلات الواردة من نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية من وزارة التعليم إلى مجلس النواب.

وقال الحاضرون إن القانون الجديد يحتوي على «عدة مخالفات وتناقضات ومواد مجحفة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أن صدور هذا القانون في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد لاسيما الانقسام السياسي سوف يعرقل العملية التعليمية».

ودعا المجتمعون إلى تجميد القانون والعمل على تعديل بعض المواد فيه، وضرورة تواصل مجلس النواب مع النقابات للتوصل إلى اتفاق على التعديلات المطلوبة.

وقال البيان الختامي إنه في «حال عدم استجابة مجلس النواب سوف تضطر نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية آسفة إلى دعوة أعضاء هيئة التدريس إلى التوقف عن التدريس وعدم القيام بأي مهام تعليمية خلال العام الجامعي 2018. 2019م حتى تتم الاستجابة للمطالب المشروعة التي تطالب بها نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية».