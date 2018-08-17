أنقذوا قبالة ليبيا.. مصادر: إيطاليا تهدد أوروبا بإعادة النظر في توزيع مهاجري «أكواريوس»

وزير داخلية إيطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يلقي خطابا أمام أنصاره. (الإنترنت)

هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفينى، الاتحاد الأوروبي، بأن بلاده ستعيد النظر في مسألة توزيع مهاجري سفينة «أكواريوس» الذين أنقذوا قبالة ليبيا، إن تخلى عنهم «الاتحاد» في مجال الهجرة.

وأضافت مصادر من وزارة الداخلية، أنه «إزاء الاستعداد الذي أبدته حكومتنا لاستقبال ما لا يزيد عن عشرين مهاجرا ممن كانوا على متن السفينة (أكواريوس)، يبحث الشركاء الأوروبيون في هذه الساعات، ترك إيطاليا بمفردها ودفع قارب يحمل على متنه 170 شخصًا نحو سواحلها».

وتابعت مصادر الداخلية «إذا كانت هذه هي المحاولة التي يريدون الإقدام عليها بالفعل، فإن روما ستعيد النظر بإمكانية المشاركة في إعادة توزيع الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة (أكواريوس)، على غرار ما أعلنته مالطا في الساعات الأخيرة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وما تزال السفينة (أكواريوس) التي تحمل 141 مهاجراً تم إنقاذهم يوم الجمعة الماضي، تهيم في عرض البحر المتوسط، ولم ينجح طاقمها حتى الآن في إيجاد مرفأ أوروبي “آمن” لإنزالهم.