أنقذوا قبالة ليبيا.. مصادر: إيطاليا تهدد أوروبا بإعادة النظر في توزيع مهاجري «أكواريوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 09:29 صباحا
وزير داخلية إيطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يلقي خطابا أمام أنصاره. (الإنترنت)

هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفينى، الاتحاد الأوروبي، بأن بلاده ستعيد النظر في مسألة توزيع مهاجري سفينة «أكواريوس» الذين أنقذوا قبالة ليبيا، إن تخلى عنهم «الاتحاد» في مجال الهجرة.

وأضافت مصادر من وزارة الداخلية، أنه «إزاء الاستعداد الذي أبدته حكومتنا لاستقبال ما لا يزيد عن عشرين مهاجرا ممن كانوا على متن السفينة (أكواريوس)، يبحث الشركاء الأوروبيون في هذه الساعات، ترك إيطاليا بمفردها ودفع قارب يحمل على متنه 170 شخصًا نحو سواحلها».

وتابعت مصادر الداخلية «إذا كانت هذه هي المحاولة التي يريدون الإقدام عليها بالفعل، فإن روما ستعيد النظر بإمكانية المشاركة في إعادة توزيع الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة (أكواريوس)، على غرار ما أعلنته مالطا في الساعات الأخيرة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وما تزال السفينة (أكواريوس) التي تحمل 141 مهاجراً تم إنقاذهم يوم الجمعة الماضي، تهيم في عرض البحر المتوسط، ولم ينجح طاقمها حتى الآن في إيجاد مرفأ أوروبي “آمن” لإنزالهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
معتز نجم الدين ينتهي من تسجيل «يا عيني يا رقراقة»
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك