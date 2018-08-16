مهرجان لإحياء التراث الشعبي في طبرق

مهرجان شعبي وتراثي في طبرق

أقيم اليوم الخميس بمدرسة الشعلة الثانوية للبنات بمدينة طبرق، مهرجانًا شعبيًا وتراثيًا بإشراف مركز «إعلام الطفولة» وفريق «عكوز جدي» ومنظمة «أوتار الصبا».

وقالت إقبال عبدالعاطي مديرة مركز «إعلام الطفولة» بطبرق لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من إقامة مثل هذه المهرجانات هو «إحياء التراث والموروث الثقافي في الألعاب الشعبية القديمة بالإضافة للزي الشعبي البرقاوي».

وأضافت عبدالعاطي أن المهرجان شارك فيه عدد كبير من الأطفال بمدينة طبرق والأطفال المنتسبين لمنظمة «أوتار الصبا»، وفريق «عكوز جدي» ومركز «إعلام الطفولة».

وتابعت أن مثل هذه المهرجانات تخفف من ضغوط الأطفال الذين يشاهدون بشكل يومي الحروب والاقتتال والأوضاع الاقتصادية السيئة وغيرها.

مهرجان شعبي وتراثي في طبرق

مهرجان شعبي وتراثي في طبرق

مهرجان شعبي وتراثي في طبرق