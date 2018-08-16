أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 16 أغسطس 2018, 10:27 مساء
إحياء عادة «التزوليقة» في حي النزيلة بمدينة سبها

شهد حي النزيلة في مدينة سبها، اليوم الخميس، إحياء عادة «التزوليقة» التي يحرص أهالي المدينة والمنطقة الجنوبية بشكل عام على إحيائها قبل عيدي الفطر أوالأضحى بخمسة أيام، حيث يخرج الأطفال على شكل مجموعات مع أهاليهم في أزقة الأحياء لإحياء العادة.

وتعد عادة «التزوليقة» إحدى العادات القديمة في منطقة فزان، إذ يقوم الأطفال خلالها بالطرق على أبواب المنازل بحثًا عن الصدقات التي كانت تعطى قديمًا من جرومات الخبز والقمح المحمص والزميتة والكعك المخمر الذي كان يعد في التنور والتي تطورت الآن إلى البسكويت والحلوى والنقود ويعرض سوق شعبي قديم لبيع الخضار. 

بالصور: إحياء عادة «التزوليقة» بحي النزيلة في سبها

وقالت مديرة جمعية «البيت الأصيل» للفنون في سبها عائشة معتوق لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من إحياء عادة «التزوليقة» هو تذكير المجتمع بالعادات والتقاليد القديمة وغرسها في نفوس الأطفال للمحافظة عليها من الاندثار وتشجيعهم على إحيائها سنويًا، مبينة أن يوم إحياء هذه العادة بات بمثابة «يوم ترفيهي للأطفال بطابع شعبي وموروث ثقافي قديم إلى جانب الترفيه والخروج من الأجواء الكاتمة والحزينة.

ويردد الأطفال أثناء تجولهم وهم يصطفون أمام أبواب البيوت عبارات: «الصادق محمد صلوا عليه وسلموا»، وعند وقوفهم عند عتبة الباب يرددون قائلين: «هنا بيت سيدنا يعطينا ويزيدنا»، وإن بخل عليهم يرددون «هذا بيت عصمان فيه القمل والصيبان».

إحياء عادة «التزوليقة» في حي النزيلة بمدينة سبها
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
معتز نجم الدين ينتهي من تسجيل «يا عيني يا رقراقة»
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حالات تغيير زيت السيارة