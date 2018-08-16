السراج يبحث وضع المنافذ الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 08:47 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يبحث وضع المنافذ الحدودية مع وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمنافذ

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا اليوم الخميس مع وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، ومدير الإدارة العامة للمنافذ العميد منجي الرجيبي.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع ناقش وضع المنافذ الحدودية بصفة عامة، حيث «اطلع السراج على تقرير عن سير العمل بها، ووجه المسؤولين الاثنين بضرورة تأمين جميع المنافذ».

وأضاف البيان أنّ السراج وجّه بـ«استكمال كافة النواقص في المنافذ الحدودية بأسرع وقت ممكن، وتفعيل أجهزة الدولة لتؤدي مهامها في خدمة المواطنين وضمان سلامتهم وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم عبرها».

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وتشهد المنافذ الحدودية مع تونس خاصة رأس أجدير عمليات إغلاق مستمرة، بسبب عقبات واجهت المسافرين الليبيين إلى الجانب التونسي، الذين تعرضوا لمضايقات من قبل المعتصمين التونسيين، وذلك في أعقاب احتجاجات إغلاق الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بنقردان التونسية، واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة بها للسماح بالتهريب.

رئيس المجلس الرئاسي يبحث وضع المنافذ الحدودية مع وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمنافذ
رئيس المجلس الرئاسي يبحث وضع المنافذ الحدودية مع وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمنافذ
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