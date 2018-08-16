استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 07:59 مساء
العملة الأميركية تسجل 6.42 دينار

استقر سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) أمام العملة المحلية في السوق السوداء، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل الدولار اليوم 6.42 دينار، وهو السعر نفسه الذي سجلته في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ فارق السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 5.03 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 1.3932 دينارًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الدينار في السوق السوداء

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة استقرارًا أيضًا، إذ سجل الجنيه الإسترليني 8.14 دينار، مقابل بـ8.12 دينار أمس، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.27 دينار، مقابل 7.25 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية بين مستويي 6 - 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب تطبيق إصلاحات نقدية ستطال مبيعات النقد الأجنبي.

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