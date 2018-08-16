المجر تعلن تفعيل جزء من القسم القنصلي بسفارتها في طرابلس

لقاء يجمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وسفير المجر لدى ليبيا

أعلن سفير المجر لدى ليبيا «بيلامارتون»، اليوم الخميس، تفعيل جزء من القسم القنصلي بسفارة بلاده في طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وسفير المجر لدى ليبيا اليوم الخميس، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

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وأشار البيان إلى تجديد سفير المجر «استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني»، مؤكدًا في الوقت نفسه «تطلع بلاده لتفعيل كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع ليبيا».

وتطرق اللقاء إلى «فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات (الصحة، الزراعة، التعليم، الاتصالات باعتبار المجر من الدول الرائدة في مجال الاتصالات والتقنية».