«العامة للكهرباء» توزِّع أضاحي العيد على عائلات الشهداء والمصابين والمتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 05:53 مساء
حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء

أقامت الشركة العامة للكهرباء بإدارة طرابلس، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم أسر الشهداء بالإضافة إلى المصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ العاملين بدائرة التركيبات بإدارة توزيع طرابلس أقاموا «فى سابقة هى الأولى من نوعها ولفتة كريمة، بتكريم زملائهم شهداء الواجب والمصابين والمتقاعدين وفى جو سادته الفرحة والبهجة».

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وأضاف أنه جرى «توزيع عدد من الأضاحي والسلات الغذائية ومبالغ مالية لأبناء شهداء الواجب والمصابين والمتقاعدين»، وذلك بحضور مديرعام التوزيع المهندس سالم باله، ومدير إدارة توزيع طرابلس المكلف المهندس مختار عكيكة، ومساعد مدير إدارة طرابلس لمنطقة طرابلس المهندس سمير شعبان، ومدير دائرة التشغيل بإدارة توزيع طرابلس المهندس ياسين القلعاوي، ومدير دائرة الإعلام محمد التكوري، بالإضافة إلى مديري دوائر التوزيع بإدارة توزيع طرابلس ورؤساء الأقسام بإدارة توزيع طرابلس ومهندسي وفنيي دائرة التركيبات العامة.

وأوضح البيان أن حفل التكريم تخللته العديد من الكلمات التى أكدت أن «هذا التكريم يجب أن يكون سنة تحتذى بها كافة التقسيمات الإدارية بالشركة، بالنظر إلى أثرها الإيجابي لدى العاملين وأبنائهم».

حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء
حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء
حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء
حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء
حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء
حفل تكريم أسرة الشهداء والمصابين والمتقاعدين من العاملين في الشركة العامة للكهرباء
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