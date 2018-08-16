السلطات السعودية: أكثر من مليون ونصف من الحجاج وصلوا مكة المكرمة

أعلنت السلطات السعودية الخميس وصول أكثر من 1,6 مليون مسلم من خارج السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ليكتمل بذلك وصول الحجاج.

وبدأ الحجاج الليبيون، البالغ عددهم أكثر من 7 آلاف حاج وحاجة، قبل أسبوع في التوجه إلى الأراضي المقدسة من مختلف مناطق البلاد لأداء مناسك الحج.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي أن وضع الحجاج الليبيين «ممتاز جدًا»، مقدمًا الشكر إلى السلطات السعودية على اهتمامها براحة الحجاج الليبيين من فئة «كبار السن».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قوله إن « 1,684,629 حاجاً» وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية.

وأكد اللواء اليحيى اكتمال وصول الحجاج من الخارج الخميس حيث وصل الحجاج إلى مكة، في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ومشى البعض تحت المظلات، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانًا مختلفة ليتم تمييزهم عن غيرهم.وقام بعض الحجاج بدفع أقاربهم في كراسٍ متحركة، بينما قام آخرون باستخدام تقنيات الفيديو للحديث مع عائلاتهم البعيدة. وجلس آخرون في الظل بسبب قيظ الشمس مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

وسيؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءًا من الأحد مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض لإتمام واجبهم الديني والقيام بما أسماه بعضهم «رحلة العمر».

وتأتي مناسك الحج هذا العام بينما تشهد المملكة السعودية موجة غير مسبوقة من التغييرات، من بينها السماح للسيدات بقيادة السيارات في يونيو الماضي، كما تعهدت المملكة بموسم «حج ذكي» مع تطبيقات إلكترونية لمساعدة الحجاج في المناسك في مدينة مكة المكرمة.

وأطلق الهلال الأحمر السعودي تطبيق «أسعفني» لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق «مناسكنا» للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنجلــيزية.