الرئاسي: عطلة عيد الأضحى 4 أيام

حكومة الوفاق الوطني

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن عطلة عيد الأضحى المبارك، أربعة أيام، في كافة المؤسسات والهيئات والإدارات العامة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره، اليوم الخميس، إن عطلة العيد تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين (وقفة عرفة) إلى الخميس 23 أغسطس، الموافق أيام «20، و21، و22، و23» من شهر أغسطس الجاري.

تأمين مداخل ومخارج المدن بالتزامن مع عطلة الأضحى

ولفت إلى ضرورة أن يراعي في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.