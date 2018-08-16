مصدر محلي: فتح طريق «البيفي» بطرابلس صباح اليوم الخميس

أكد مصدر محلي إعادة فتح طريق «البيفي» صباح اليوم الخميس بعد إغلاقه ليل أمس الأربعاء.

وقال المصدرلـ«بوابة الوسط» إن الطريق مفتوحة وحركة السير عادية مع غياب لرجال المرور في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن الازدحام الموجود في المنطقة سببه «الطوابير الناتجة عن التجمعات أمام المصارف خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وشح السيولة».

وكانت ميلشيا بشير خلف الله الشهير بـ«البقرة»، قامت ليلة أمس الأربعاء، بإغلاق طريق «البيفي» بطرابلس.

ردًا على إغلاق أهالي منطقة سوق الجمعة طريقين تربطان مطار معيتيقة بوسط طرابلس».

وكان المصدر قد أشار إلى أن عددًا من أهالي منطقة سوق الجمعة أقفلوا صباح الأربعاء طريقين حيويتين تربطان مطار معيتيقة ومركز العاصمة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن رد فعل أهالي المخطوفين، جاء على خلفية خطف خمسة من المدنيين من سكان المنطقة من قبل «مجموعة خارجة عن القانون» تتبع مجموعة مسلحة يقودها بشير خلف الله الشهير بـ«البقرة».