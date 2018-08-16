الكهرباء: اعتداء صارخ على «الشبكة» بالهضبة.. وحياة قاطني المنطقة في خطر

رصد فريق العمل بدائرة الإعلام بشركة الكهرباء، اليوم الخميس، «اعتداءً صارخًا وخطيرًا» على مكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة الهضبة المشروع (خلف خزانات النفط).

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية تمثل في إنشاء مبانٍ سكنية ملاصقة تمامًا لأبراج هوائية دون التقيد بالمسافة القانونية التى قامت بتحديدها الشركة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك الاعتداء يعرّض حياة القاطنين والملاصقين لهذه الأبراج إلى الخطر، بالإضافة إلى أن هذا العمل يعرقل الشركة أثناء قيام الفنيين بتنظيف العوازل أو إجراء الصيانة اللازمة لتلك الأبراج».

