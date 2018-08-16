تخصيص 49 مليون دينار لاستكمال مشاريع البنية التحتية المتوقفة بمستشفى طرابلس

الرئاسي يخصص 49 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي، الدكتور نبيل العجيلي، الاتفاق للبدء في مشاريع صيانة البنية التحتية للمستشفى بعد تخصيص المجلس الرئاسي مبلغ 49 مليون دينار للجهاز لاستكمال 15 مشروعًا متوقفًا منذ 2008.

كما تم الاتفاق على تسليم أحد المشاريع لدخوله الصيانة الشاملة الممثلة في مبنى قسم النساء والولادة وجزء من مبنى الإسعاف، للشركة المنفذة، نظرًا للطابع العاجل لهذا المشروع الذي سيقضي على مشكلة التلوث البيئي لأجزاء المستشفى المجاور والدور تحت الأرضي، على أن تكون مدة تنفيذ هذا المشروع ستة أشهر.

وكشف العجيلي، عن الاتفاق لاستكمال تحديث المصاعد ووحدة التعقيم ومكافحة العدوى ومخازن الأدوية والمستلزمات وصيانة الطرق وجسر مدخل العيادات الخارجية ومنظومة المياه والصرف الصحي وغيرها، مع مراعاة تنفيذ المشاريع في عدم تعطيل الأقسام المستهدفة أثناء فترة الصيانة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمرضى.



الرئاسي يخصص 49 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

الرئاسي يخصص 49 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية