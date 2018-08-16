الشحومي: الأعلى للدولة يلمح لـ«الرئاسي» بمشروعية فرض رسوم على بيع العملة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 02:57 مساء
الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي. (الإنترنت)

قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي، إن المجلس الأعلى للدولة عبر رئيسه حالد المشري، لمح في رسالة إلى المجلس الرئاسي بمشروعية فرض رسوم على بيع العملة.

وأضاف الشحومي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الأعلى للدولة يستعين في ذلك بقانون يعطي الحق للجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا بفرض رسوم للخدمات في نطاق الشعبيات».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن «بيع العملة ليس خدمات»، مشيرًا إلى أن «التخريجة التي فسر بها المجلس الأعلى للدولة لفرض رسوم على بيع الدولار لا يمكن أن تصمد أمام المحاكم، وحتما ليس عند المجلس الأعلى للدولة صلاحيات تفسير القوانين».

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وتابع الرئيس السابق للأوراق المالية، أنه «إذا أردنا أن ننجز إصلاح يستند إلى أسس سليمة لابد أن يقود المصرف المركزي عملية التعديل بنفسه وعبر مجلس إدارته».

وكان الشحومي قال في وقت سابق، إن السعر الجديد للدولار سيتحدد في ضوء السعر الأخير للسوق السوداء للدولار، بالتزامن مع قرب الإعلان عن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن معالجة سعر الصرف.

وقال، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي على المحك، مشيرًا إلى «أنه سيصبح نقاشًا بيزنطيًّا بعد أن أعاد الرئاسي المشروع بالكامل إلى المصرف المركزي ليقوم به».

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