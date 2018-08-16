ديوان المحاسبة: عرقلة برنامج توريد الأضاحي «محل تحقيق»

رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك. (الإنترنت)

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابًا موجهًا إلى وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني، بشأن ضرورة قيام الوزارة بالموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة للأضاحي، شرط التحقق من التزامها بالشروط الواردة بقرار المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد وخصوصاً الالتزام بالبيع بالسعر المحدد من قبل مراقبات الاقتصاد والالتزام بالبيع الإلكتروني أو الصكوك المصدقة.

وقال ديوان المحاسبة في الخطاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد إن «عرقلة برنامج توريد أضاحي العيد لهذا العام، محل تحقيق ومتابعة».

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وطالب بضرورة الالتزام بمنح الموافقات للشركات كافة الموردة أضاحي العيد لهذا العام، وفقًا للشروط الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المحددة من قبل مراقبات الاقتصاد، عن طريق البيع بالدفع الإلكتروني أو الصكوك المصدقة، في حال تعذر ذلك على أن يكون في حدود المخصصات المحددة لذلك وموافاتنا بكل ما يتخذ في الخصوص، بحسب الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي بسرت، أكد وصول الدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة إلى مدينة سرت، مشيرًا إلى أنها ستباع للمواطنين الذين قاموا بإجراءات الحجز عبر الشركة اليوم الخميس، على أن تصل اليوم وغدًا دفعات أخرى من المواشي المستوردة، مضيفًا أن سعر الخروف الواحد يبلغ 450 دينارًا.

واعتذرت شركة الميرة الدولية لاستيراد الأضاحي واللحوم عن عدم تمكنها من استجلاب أضاحي العيد من الخارج قبل الوقت المحدد من قبل المجلس الرئاسي.

وقالت شركة الميرة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنه بالإشارة إلى موافقة الاعتماد المستندي الممنوح لها لاستراد المواشي واللحوم وفقًا للبرنامج المعد من قبل وزارة الاقتصاد والمشار إليه في القرار 1070 لسنة 2018، بشأن أضاحي العيد بقيمة 744.744)، مشيرة إلى أنها «عند إدخالها الفاتورة على أساس اعتماد مستندي فوجئت بتغييرها إلى رسم تحصيل لم يقم المصرف بإبلاغ المستفيد بخطاب ضماني لضمان حقه وتمكيننا من الاستيراد، لذا اعتذرت عن استجلاب أضاحي العيد وفقًا للموعد المحدد من قبل المجلس الرئاسي».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بإعفاء شركات توريد أضاحي العيد من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام.

وقدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني إجمالي احتياجات ليبيا من الأضاحي هذا العام بنحو 1.4 مليون أضحية، محددة شــروطًا وضوابط للشركات الراغبة في توريد الأضاحي.