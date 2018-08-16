وصول الدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 16 أغسطس 2018, 02:01 مساء
أضاحي العيد. (الإنترنت)

أكد الناطق الرسمي للمجلس البلدي بسرت محمد الأميل، وصول الدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة إلى مدينة سرت.

وقال الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الأضاحي المستوردة من إسبانيا عن طريق شركة «ريماس» للمواشي، يبلغ عددها 450 خروفًا.

وأشار إلى أنها ستباع للمواطنين الذين قاموا بإجراءات الحجز عبر الشركة اليوم الخميس، على أن تصل اليوم وغدًا دفعات أخرى من المواشي المستوردة، مضيفًا أن سعر الخروف الواحد يبلغ 450 دينارًا.

واعتذرت شركة الميرة الدولية لاستيراد الأضاحي واللحوم عن عدم تمكنها من استجلاب أضاحي العيد من الخارج قبل الوقت المحدد من قبل المجلس الرئاسي.

وقالت شركة الميرة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنه بالإشارة إلى موافقة الاعتماد المستندي الممنوح لها لاستراد المواشي واللحوم وفقًا للبرنامج المعد من قبل وزارة الاقتصاد والمشار إليه في القرار 1070 لسنة 2018، بشأن أضاحي العيد بقيمة 744.744)، مشيرة إلى أنها «عند إدخالها الفاتورة على أساس اعتماد مستندي فوجئت بتغييرها إلى رسم تحصيل لم يقم المصرف بإبلاغ المستفيد بخطاب ضماني لضمان حقه وتمكيننا من الاستيراد، لذا اعتذرت عن استجلاب أضاحي العيد وفقًا للموعد المحدد من قبل المجلس الرئاسي».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بإعفاء شركات توريد أضاحي العيد من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام.

وقدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني إجمالي احتياجات ليبيا من الأضاحي هذا العام بنحو 1.4 مليون أضحية، محددة شــروطًا وضوابط للشركات الراغبة في توريد الأضاحي.

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