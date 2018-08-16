مسلحون مجهولون يخطفون شابًا في سرت ويطلبون 50 ألف دينار لإطلاقه

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 16 أغسطس 2018, 01:28 مساء
مديرية أمن سرت. (الإنترنت)

خطف مسلحون مجهولون شابًا من سكان حي الجيزة بسرت يدعى محمد المبروك المشاي، يبلغ من العمر 17 سنة، ويدرس في المرحلة الثانوية.

وقال أحد أقرباء المشاي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العائلة لم تتمكن من الاتصال به منذ يوم الثلاثاء، بينما كان في طريقه إلى المنطقة الشرقية مع أحد أصدقائه.

وأضاف المصدر أن المشاي خطف بين مدينتى رأس لانوف وبن جواد، مؤكدًا أنهم تأكدوا من خطف نجلهم، بعد أن تلقى والده اتصالاً هاتفيًا من الخاطفين، طالبوه بدفع فدية مالية قدرها خمسون ألف دينار لإطلاقه.

وخطف مسّلحون مدير عام مصرف النوران، عبدالعزيز محمد منصور البركي، بعد أن اقتحموا منزله الكائن بحيّ دمشق بالعاصمة طرابلس، ليل الإثنين 13-08-2018، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

كما خطف مسلحون مجهولون، يوليو الماضي، طالبين جامعيين من قبيلة القذاذفة عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، بينما كانا في طريق عودتهما من الجامعة بعد الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الجاري.

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