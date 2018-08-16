ضبط 6 أطنان و300 كيلو جرام من مخدر الحشيش بميناء الخمس البحري

الشحنة المضبوطة. (صورة من مكتب الإعلام والجمارك)

قال مدير مكتب الإعلام والجمارك المقدم خالد أرحومة، إنه تم ضبط كمية من المواد المشتبه بها قدرت بـ6 أطنان و300 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بميناء الخمس البحري.

وأوضح أرحومة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن مخدر «الحشيش » كان محملا على متن السفينة (إم إس سي شيلة) والقادمة من ميناء بورسعيد المصري، إلى ميناء الخمس البحري بليبيا.

وأضاف أن «وصف البضاعة وفق الإقرار الجمركي كان عبارة عن «سيراميك» إلا أنه أثناء التفتيش والمعاينة، وجدت ألواح من السموم المشتبه أن تكون من المخدرات»، مؤكدًا أنه «بالتنسيق مع النيابة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وتم إتلافها على الفور».

ووجه مدير مكتب الإعلام والجمارك الشكر للجهات ذات العلاقة على مجهوداتهم في سبيل إنجاح هذا العمل.