توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنغازي وشركة تطوير للأبحاث

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 12:06 مساء
كلية التربية في جامعة بنغازي. (الإنترنت)

وقعت جامعة بنغازي مذكرة تفاهم مع شركة تطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات، للتعاون من أجل إنشاء وتطوير منصة التعليم الإلكتروني للجامعة والتي تشمل توفير المحاضرات بتقنيات الفيديو، كما تدعم طرق التعلم عن بُعد واستجلاب برامج تعليمية ذات جودة عالية.

شهد توقيع مذكرة التفاهم أمس الأربعاء، رئيس الجامعة الدكتور مصطفى الفاخري، ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات الدكتور خالد المفتي، بحسب بيان صادر عن جامعة بنغازي.

وقال رئيس مجلس إدارة تطوير للأبحاث الدكتور خالد المفتي إن جامعة بنغازي هي إحدى كبرى الجامعات الليبية وأقدمها، مشيرا إلى أن رؤية الشركة في المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة تعتمد على ركائز عدة، أهمها دعم قطاع التعليم، عن طريق رفع مستوى أداء المنظومة التعليمية بإمدادها بالتكنولوجيات الحديثة والتي بدورها ستحسن من مخرجات الجامعة والدفع بها نحو سوق العمل الليبية.
 

صورة لتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعة بنغازي وشركة تطوير للأبحاث. (جامعة بنغازي)
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