مبعوث سول إلى ليبيا: الكوري الجنوبي المخطوف بحالة صحية جيدة

مبعوث كوريا الجنوبية إلى ليبيا بيك جو-هيون. (وكالة يونهاب)

قال المبعوث الخىاص الذي أرسلته كوريا الجنوبية إلى ليبيا لمتابعة واقعة خطف أحد رعاياها، يوم الخميس، إن الكوري الجنوبي المخطوف في صحة جيدة.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية عن المبعوث، وهو سفير سول السابق لدى كازاخستان بيك جو-هيون، قوله إن الحكومة الليبية كانت تتعقب تحركات الجماعة المسلحة التي خطفت الكوري الجنوبي وتبذل كل ما بوسعها لتأمين إطلاقه.

وتابع المبعوث، في تصريحات صحفية، أن «هناك مقطع فيديو يظهر فيه المخطوف ...أتفهم أن الحكومة الليبية تتفقد بطريقة غير مباشرة حالة الرهينة بوسائلها الخاصة».

وأشار إلى أن واقعة الخطف تلك تختلف عن الحوادث السابقة، لأن الخاطفين لم يكشفوا عن هويتهم حتى الآن، مضيفًا: «لهذا السبب، تتعامل السلطات الليبية مع هذه القضية بحذر بالغ».

وقال المبعوث الخاص: «نعتقد نحن وليبيا أن الخاطفين ربما لا يكونون من جماعة إرهابية لديها هدف سياسي واضح».

وخطفت مجموعة مسلحة مجهولة المواطن الكوري الجنوبي إلى جانب ثلاثة فليبينيين قرب منطقة الشويرف في 6 يوليو الماضي.

وأعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كوينغ وها، الأسبوع الماضي أنها سترسل مبعوثها بيك من أجل التشاور حول سبل إطلاق المواطن الكوري.