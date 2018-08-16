مادة مسرطنة.. «مركزي البيضاء» يمنع فتح اعتمادات لغرض استيراد محسنات الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 11:10 صباحا
مركزي البيضاء. (الإنترنت)

أصدر مدير عام جناح الرقابة المصرفية، الدكتور إدريس محمد الأحيمر، قرارًا بمنع فتح اعتمادات لغرض استيراد محسنات الخبز والذي أثبت بأنها تحتوي على مواد مسرطنة حسب كتاب وكيل عام وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة.

وقال القرار، الذي نشره المصرف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء، إن مادة المحسنات التي تستعمل في عملية إنتاج رغيف الخبز والتي تحتوي على مادة برومات البوتاسيوم، أثبتت الدراسات أنها مادة مسرطنة وتم حذفها العام 1992 من قائمة المضافات الغذائية التي يتم إصدارها من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين للأمم المتحدة، والتي صدر بموجبها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، بشأن حظر استيراد واستعمال محسنات الخبز المحتوية على مادة برومات البوتاسيوم.

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