«الميرة» تعتذر عن عدم تمكنها من استجلاب أضاحي العيد قبل الوقت المحدد من «الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 10:53 صباحا
أضاحي العيد. (الإنترنت)

اعتذرت شركة «الميرة» الدولية لاستيراد الأضاحي واللحوم عن عدم تمكنها من استجلاب أضاحي العيد من الخارج قبل الوقت المحدد من قبل المجلس الرئاسي.

وقالت شركة الميرة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنه بالإشارة إلى موافقة الاعتماد المستندي الممنوح لها لاستيراد المواشي واللحوم وفقًا للبرنامج المعد من قبل وزارة الاقتصاد والمشار إليه في القرار 1070 لسنة 2018، بشأن أضاحي العيد بقيمة 744.744)، مشيرة إلى أنها «عند إدخالها الفاتورة على أساس اعتماد مستندي فوجئت بتغييرها إلى رسم تحصيل لم يقم المصرف بإبلاغ المستفيد بخطاب ضماني لضمان حقه وتمكيننا من الاستيراد، لذا اعتذرت عن استجلاب أضاحي العيد وفقًا للموعد المحدد من قبل المجلس الرئاسي».

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وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بإعفاء شركات توريد أضاحي العيد من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام.

وبحث المجلس الرئاسي، صيغ وضع آلية لإعفاء الشركات التي يثبت فعليًا قيامها بجلب وبيع أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية، إضافة إلى بحث إمكانية إعطاء فرصة للتجار الذين قدموا اعتمادات مستندية بجلب الأضاحي.

وقدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني إجمالي احتياجات ليبيا من الأضاحي هذا العام بنحو 1.4 مليون أضحية، محددة شــروط وضوابط للشركات الراغبة في توريد الأضاحي.

ومن المقرر أن تكون المنظومة الإلكترونية الجديدة جزءًا من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، حسب مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إذ سيتمكن كل رب أسرة من اختيار الشركة التي ستورد أضحيته والحظيرة أو الموزع الذي يريد تسلمها منه.

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