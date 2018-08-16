فرج بن سليم ينفي مرافقة أعداد كبيرة من «حركة الكشافة» الحجاج في الأراضي المقدسة

القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات، فرج بن سليم. (الإنترنت)

نفى القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات، فرج بن سليم، ما أثير حول تواجد أعداد كبيرة من أعضاء الحركة العامة للكشافة والمرشدات في الأراضي المقدسة لمرافقة الحجيج.

وقال بن سليم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القيادة العامة للكشافة والمرشدات بطرابلس أمس إن عدد الكشافة لا يتجاوز 29 قائدًا كشفيًا يقومون بمهام الإشراف على 48 حاجًا وحاجة.

وأضاف أن «دور الحركة الكشفية تطوعي في مرافقة بعثة الحج إلى بيت الله الحرام (..) يقومون بمهام الإشراف على 48 حاجًا مسجلين لدى كل مشرف ومحددين برقم المجموعة التي يقودها ومسؤولون على تسكينه وتفويجه وتنقلاته من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة لأداء مشاعر ومناسك الحج وتقديم الإرشادات».

