وفد تونسي يزور طرابلس للتحضير للجنة العليا الليبية - التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 08:53 صباحا
وفد تونسي يزور طرابلس للتحضير للجنة العليا الليبية - التونسية

زار وفد تونسي رفيع المستوى العاصمة طرابلس، الأربعاء، برئاسة حاتم الفرجاني كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، في إطار التحضير للجنة العليا الليبية - التونسية المقرر عقدها خلال المدة القريبة المقبلة.

ضم الوفد التونسي، سعيدة حشيشه المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة، وعبدالكريم لسود المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، وطارق بالطيب مدير وحدة متابعة العلاقات الليبية -التونسية بوزارة الخارجية، وعفيف المبروكي مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفاختة المحواشي المدير التجاري بالشركة التونسية لصناعات التكرير، فيما ترأس الجانب الليبي الطاهر امحمد سركز وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني.

تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الرباط بتاريخ 12 ديسمبر 1991، وكذلك قرار مجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي الموقع في طرابلس يوم 7 أغسطس 2006، بشأن تعديل الاتفاقية سالفة الذكر.

وفد تونسي يزور طرابلس للتحضير للجنة العليا الليبية - التونسية
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