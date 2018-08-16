صندوق الزكاة يوزع معونات غذائية على 500 أسرة بسبها والبوانيس وغدوة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 16 أغسطس 2018, 12:23 صباحا

وزع مكتب صندوق الزكاة بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، معونات غذائية على الأسر المحتاجة والنازحة بمناطق مدينة سبها ووداي البوانيس وغدوة، جنوب البلاد، بلغ عددها 500 أسرة، بحسب مدير مكتب صندوق الزكاة في سبها عبدالقادر الطاهر عطية.

وأوضح عطية لـ«بوابة الوسط» أن المعونات عبارة عن سلال غذائية استهدفت الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل والنازحة والأرامل والمطلقات، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشبيبة الهلال الأحمر فرع سبها.

وأضاف عطية أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 500 أسرة حسب قاعدة البيانات المعدة لذلك، موضحًا أن السلة الغدائية تحتوي على دقيق وأرز وتن وزيت طهي وطمام وسكر مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال عطية إن توزيع المساعدات يأتي في إطار حملة تستهدف مساعدة الأسر فى ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السيولة النقدية، ضمن الحملات التي قام بها مكتب صندوق الزكاة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونوه عطية إلى أن مكتب صندوق الزكاة بمدينة سبها سيقوم خلال الأيام القادمة بتوزيع أضاحي إلى قرابة 500 أسرة داخل المدينة، مشيرًا إلى أنها مقدمة من صندوق الزكاة الليبي لدعم العائلات محدودة الدخل والنازحين.

وأضاف عطية أن مكتب صندوق الزكاة بسبها يقوم هذه الأيام بتجميع ملفات لعدد من الشباب من أجل إقامة عرس جماعي لقرابة 50 عريسًا، سيتكفل المكتب بدفع قيمة مالية 7000 دينار لكل عريس على أن يكون العريس مستوفي الشروط وهى «الاحتياج»، مشيرًا إلى أن هذه ستكون المرة الثانية التي يدعم فيها صندوق الزكاة عرسًا جماعيًا فى مدينة سبها.

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