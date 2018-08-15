حسني بي: على المجلس الرئاسي استبدال وليس إلغاء الدعم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 11:13 مساء

طالب رجل الأعمال حسني بي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـ«استبدال وليس إلغاء الدعم»، كما طالب المصرف المركزي بـ«اقرار سعر صرف عادل يتوفر لجميع الليبيين و بدون استثناء».

وكتب رجل الأعمال المعروف تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» الأربعاء جاء فيها: «على الرئاسي اقرار استبدال الدعم استبدال و ليس إلغاء، على المركزي اقرار سعر صرف عادل يتوفر لجميع الليبيين و بدون استثناء».

كما طالب حسني بي مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة و المجلس الرئاسي بضرورة «انعقاد مجلس إدارة المركزي لإقرار تعديل السياسات النقدية».

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في إطار مناقشة الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستقبل وزير المالية المفوض أسامة حماد أمس الثلاثاء، نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، حيث جرت مناقشة البرنامج الاقتصادي و«ضرورة البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات، بالنظر إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطن الليبي، أمام التضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات وشح السيولة».

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني إلى أن الاجتماع ناقش «سرعة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي»، حيث أكد المجتمعون «الحرص على أن تكون حزمة الإصلاحات في صالح المواطن، وأن تخفف الأعباء عن كاهله، وتكبح في الوقت نفسه من جماح السوق الموازية».

ولا يزال الترقب يسيطر على الاقتصاديين ورجال الأعمال وأعضاء في مجلس الدولة قبيل إطلاق الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
أسامة حماد: تحسن ملحوظ في علاقة وزارة المالية بالمصرف المركزي
ليبيا
وزير المالية يؤكد ضرورة «تعديل سعر الصرف»
ليبيا
وليامز: خبير اقتصادي دولي سيلتحق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا قريـبًا
ليبيا
بيان «فيفا» ضد نيجيريا يضمن تأهل ليبيا لنهائيات الأمم
رياضة محلية
حقوقيون: 50% من أطفال «داعش» تونسيون محتجزون في ليبيا
ليبيا
صحف إيطالية: فرص مشاركة حفتر في مؤتمر روما «شبه منعدمة».. والمعركة الفعلية حول ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018