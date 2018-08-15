حسني بي: على المجلس الرئاسي استبدال وليس إلغاء الدعم

طالب رجل الأعمال حسني بي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـ«استبدال وليس إلغاء الدعم»، كما طالب المصرف المركزي بـ«اقرار سعر صرف عادل يتوفر لجميع الليبيين و بدون استثناء».

وكتب رجل الأعمال المعروف تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» الأربعاء جاء فيها: «على الرئاسي اقرار استبدال الدعم استبدال و ليس إلغاء، على المركزي اقرار سعر صرف عادل يتوفر لجميع الليبيين و بدون استثناء».

كما طالب حسني بي مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة و المجلس الرئاسي بضرورة «انعقاد مجلس إدارة المركزي لإقرار تعديل السياسات النقدية».

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في إطار مناقشة الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستقبل وزير المالية المفوض أسامة حماد أمس الثلاثاء، نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، حيث جرت مناقشة البرنامج الاقتصادي و«ضرورة البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات، بالنظر إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطن الليبي، أمام التضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات وشح السيولة».

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني إلى أن الاجتماع ناقش «سرعة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي»، حيث أكد المجتمعون «الحرص على أن تكون حزمة الإصلاحات في صالح المواطن، وأن تخفف الأعباء عن كاهله، وتكبح في الوقت نفسه من جماح السوق الموازية».

ولا يزال الترقب يسيطر على الاقتصاديين ورجال الأعمال وأعضاء في مجلس الدولة قبيل إطلاق الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها.