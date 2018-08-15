إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي بني وليد

أعضاء من اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس البلدي بني وليد والبالغ عددهم 99 مرشحا.

وأوضح عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد إبراهيم الخازمي لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال إجراءات وكلاء المرشحين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الخازمي، أن اللجنة ستبدأ خلال الفترة القادمة عدة دورات خاصة لموظفي المراكز الانتخابية، وشرح عملية الاقتراع وكيفية الاقتراع، مشيرًا إلى أن عدد المُسجلين في منظومة الناخبين حتى اليوم يقدر ب 19685 ناخبًا وناخبة.

وكانت اللجنة الفرعية قد أعلنت في وقت سابق، أن القائمة المبدئية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي ببني وليد ضمت 101 ومترشحًا، من بينهم 87 مترشحًا للفئة العامة، و6 مترشحين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و8 مترشحات لفئة المرأة.

وعقدت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، يوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء مراكز الاقتراع التي سيدلي فيها المواطنون بأصواتهم في الانتخابات المحلية بالمدينة، التي تسعى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجرائها منتصف سبتمبر القادم.

ومددت اللجنة الفرعية للانتخابات عملية تسجيل الناخبين حتى يوم الخميس المقبل، 16 أغسطس الجاري، من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتسجيل في منظومة الناخبين لتسهيل عملية المشاركة في الاستحقاق المحلي.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد اجتماعًا بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.