حفتر يوجه بالإبقاء على حالة التأهب القصوى بالهلال النفطي وصرف ألف دينار لأسر الشهداء

اجتماع حفتر مع القيادات العسكرية بالهلال النفطي. (مكتب إعلام القيادة العامة)

قال مكتب إعلام القيادة العامة، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أصدر «تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى» بمنطقة الهلال النفطي، ووجه بصرف مبلغ وقدره 1000 دينار نقدًا لكافة أسر الشهداء لشراء أضحية عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» أن المشير حفتر عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر القيادة في الرجمة بآمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية المنتشرة على طول منطقة الهلال النفطي.

وأوضح مكتب الإعلام أن المشير حفتر اطلع خلال الاجتماع «على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن في تلك المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقـــًا وحتى بن جواد غربًا» وكذلك «انتصارات القوات المسلحة في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد، حيث أصدر القائد العام تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم».