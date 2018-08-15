سلامة: الإصلاحات الاقتصادية تتضمن 26 مقترحًا

مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن العمل يُجرى حاليًّا لـ«تعجيل عملية الإصلاحات النقدية والمالية والاقتصادية الضرورية».

وأضاف سلامة خلال جلسة مع الصحفيين في بنغازي، اليوم الأربعاء، أن «هناك 6 مقترحات من أصل 26 لها طابع الاستعجال نريد أن يتم تنفيذها بأسرع وقت، ونحن نعمل على تسهيل وتعجيل عملية تنفيذها».

وأشار إلى الاجتماع الذي عُـقد في تونس وضم «قادة الرأي في مجال المال والاقتصاد في ليبيا مطلع شهر يونيو الماضي»، حيث تم التوصل إلى جملة من الإصلاحات الاقتصادية، مستدركًا: «لكن طال انتظارنا لتنفيذ هذه المقترحات».

وليامز: خبير اقتصادي دولي سيلتحق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا قريـبًا

وبالأمس كشفت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، أن خبيرًا اقتصاديًّا دوليًّا سيلتحق للعمل بالبعثة الأممية في ليبيا قريبًا، بحسب ما نشرته وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومنذ مباشرة مهامها نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أجرت ويليامز عددًا من اللقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في إطار متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذها خلال الأيام المقبلة في ليبيا.

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ولا يزال الترقب يسيطر على الاقتصاديين ورجال الأعمال وأعضاء في مجلس الدولة قبيل إطلاق الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها.