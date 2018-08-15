«شركة الإنماء» تعتذر لـ45 ألف مواطن عن توريد الأضاحي وتتهم المركزي والرئاسي بعرقلة عملها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 07:37 مساء

أعلنت شركة الإنماء للتهيئة والاستثمار الزراعي أن المصرف المركزي «أغلق منظومة التغطية» بالإضافة إلى أن المجلس الرئاسي قام بـ«تعديل قرار» توريد الأضاحي، مقدمة اعتذارها للمواطنين الذين حجزوا أضاحٍ ولم تتمكن من الوفاء لهم.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» الأربعاء «إن الشركة واجهت صعوبات خارجة عن إرادة الشركة حالت دون تنفيذ الحجز الذي وصل إلى 45 ألف أضحية من قبل أرباب الأسر بسبب قرار المجلس الرئاسي وغلق منظومة التغطية من قبل المصرف المركز».

من جانبها طالبت اللجنة التنفيذية للقرار 1070 لسنة 2018  بشأن توريد الأضاحي الشركات المجازة بتوضيح موقفها، بشأن القدرة على توريد الأضاحي للمواطنين.

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كما طالبت اللجنة التنفيذية بتوريد الأضاحي الشركات بـ«تحديد اسم الموظف الفني التابع لها الذي يمكن التواصل معه والردّ على استفسارات المواطنين أو إصدار بيانات بشأن وضعها».

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